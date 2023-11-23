История Пензы: С улицы Сборной исчез дом XIX века

23.11.2023 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Время неумолимо бежит вперед, превращая дома в пыль. Все чаще старый город мы видим только на фотографиях, ведь многие строения снесены. Такая участь постигла и дом № 10 на улице Сборной.

Можно смело утверждать, что никакой архитектурной ценности он не представлял - с виду обыкновенный деревянный дом. Однако по какой причине его снесли, понять трудно: проезду он не мешал, внешний вид улицы не портил.

Говоря об истории этого строения, следует вспомнить, что оно было одним из самых старых в квартале. Территорию начали обустраивать еще в 1839 году. Земельный участок принадлежал майору в отставке Никифору Толмачеву. Но тогда он построил лишь небольшую избу и длинный флигель. Жил он здесь долго и продал недвижимость в 1856-м.

Новый хозяин, купец Фадеев, взялся за коренную реконструкцию избы. Во-первых, расширил усадьбу и надстроил 2-й этаж - получились довольно просторные хоромы. Во-вторых, он решил облагородить территорию и разбил во дворе фруктовый садик. В-третьих, состоятельный человек никак не мог обойтись без собственного дилижанса, так что дополнительно возвел каретник.

В архитектурном плане дом привлекал разве что резными наличниками, ничем более он не выделялся. Наверное, поэтому его снос практически не изменил городской пейзаж.