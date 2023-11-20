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История

История Пензы: Улицу Суворовскую переименовали в честь Льва Троцкого

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В XVIII веке в Пензе существовало множество военных слобод. Однако в городе имелись и районы, где проживали люди одной рабочей специальности. Например, на будущей улице Суворова раньше обитали кузнецы.

В далекие времена, когда Пензой управляли воеводы, за пограничным рвом возникла небольшая слобода мастеров молота и наковальни. Кузнецов специально поселили на самой окраине города. В XVIII веке населенный пункт был застроен в основном деревянными домами, и от малейшей искры могла вспыхнуть вся Пенза. Тем более прецеденты случались.

В 1784 году специализированное поселение перенесли еще дальше, к северу от речки Кашаевки. Так возник Кузнечный порядок, а новая городская улица, прошедшая по бывшей слободе, стала называться Старо-Кузнечной.

Это название она носила до Октябрьской революции. В 1919 году квартал переименовали в честь теоретика анархизма Петра Кропоткина. Революционера прославил трактат о безгосударственном коммунизме. Однако имя деятеля не прижилось.

В середине ХХ века, в 1950 году, улицу снова переименовали. На этот раз вспомнили о генералиссимусе Суворове. На то, что он являлся крупным пензенским помещиком и владел сотнями крепостных душ, власти просто закрыли глаза.

Между прочим, будущая улица Куйбышева с 1900 года также называлась в честь Суворова. В бурное время Гражданской войны (1919 год) ее переименовали в честь Льва Троцкого. В 1926 году улица снова стала Суворовской и лишь в 1935-м получила имя Куйбышева.

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