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История

История Пензы: Губернатор Горяйнов стал участником двух войн

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Как правило, пензенские улицы называли по сословной принадлежности местных жителей или в честь губернаторов. К примеру, нынешняя улица Космодемьянской раньше носила имя Алексея Горяйнова.

Он правил нашим краем с 1890 по 1895 год. Продолжая политику своих предшественников, Алексей Алексеевич большое внимание уделял культурно-образовательному развитию губернии. При нем был установлен памятник Лермонтову и открыта библиотека в честь поэта. Много сил глава региона отдал открытию художественного училища.

Помимо этого, Горяйнов занимался благотворительной деятельностью. Между прочим, пензенский губернатор являлся ветераном двух войн. В 23 года он принял участие в подавлении польского восстания и во время боя был ранен в руку. Травма давала о себе знать всю оставшуюся жизнь.

Городские легенды гласят, будто из-за этого Алексей Алексеевич плохо владел пером. Впрочем, узнать, правда это или вымысел, уже не представляется возможным.

В 1877 году губернатор воевал под Плевной. За отвагу, проявленную в бою, Горяйнова наградили саблей с надписью «За храбрость». После войны наш земляк дослужился до звания генерал-майора и до своего назначения в Пензу служил при царском Генштабе.

В 1956 году улицу Горяйнова переименовали в честь партизанки Зои Космодемьянской. Схваченную девушку фашисты несколько часов истязали на морозе, а затем повесили ее на глазах у местных жителей. Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза.

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