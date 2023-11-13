История Пензы: На будущей улице Шевченко никто не хотел селиться

13.11.2023 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Улица Шевченко, спускающаяся от Мироносицкого кладбища, образовалась в Пензе свыше ста лет назад. Выглядела она тогда, естественно, совершенно иначе, представляя собой огромный частный сектор.

Округа начала заселяться еще в конце XIX века практически у самого подножия горы. Поскольку земля здесь продавалась за бесценок, ибо рядом с кладбищем никто особо селиться не хотел, она быстро раскупалась в основном малоимущими слоями населения - крестьянами и обедневшими мещанами.

С виду район можно было запросто перепутать с пригородной деревушкой. Люди застроили округу деревянными избами, сараями, банями и дровяниками. Не хватало разве что только конюшен или коровников.

В состав города этот квартал власти включили в 1902 году и присвоили улице имя Федора Швецова. С 1880 по 1882 год он являлся городским головой, или, выражаясь современным языком, мэром. На своем посту он успел сделать немало полезного для Пензы, а именно: открыл ремесленную школу для детей из малоимущих семей, наладил бесплатную выдачу зерна и хлеба крестьянам, оказавшимся на грани голода, оказывал материальную поддержку богадельням.

В 1937 году по Пензе прошлась большая волна переименований. Так улица получила имя украинского поэта Тараса Шевченко. Выбор на него пал не только благодаря его литературной деятельности. В свое время он активно выступал против самодержавия.