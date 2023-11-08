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История

История Пензы: «Кукольный дом» может быть на год старше, чем считают

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Чкалова, 35, - даже если некоторые пензенцы не сразу вспомнят, что это и где, то, взглянув на здание, сразу поймут: Пензенский областной театр «Кукольный дом», одно из любимых детьми культурных учреждений города.

Годом рождения театра принято считать 1943-й, когда вышло официальное постановление о его открытии, хотя еще в 1942-м группа актеров-энтузиастов создала на базе Дома Красной Армии кукольную студию. Но как бы то ни было, свое 80-летие кукольный театр отметил в сентябре 2023 года.

Поначалу в нем ставились небольшие спектакли на злобу дня, в основном про поражения немцев и фронтовые будни советских бойцов. Показывали постановки не здесь, а в лектории парка им. В. Г. Белинского.

Позже артисты переключились на русские сказки и классические произведения - «Конек-Горбунок», «Каштанка», «Гусенок». Доводилось пензенским актерам выезжать и в прифронтовые области. За годы Великой Отечественной сурские кукольники дали свыше 200 концертов.

Свое первое постоянное пристанище театр нашел уже только после войны. Учреждение разместили на Московской. Там оно продолжало базироваться вплоть до окончательного развала Советского Союза.

На Чкалова, 35, театр переехал в 1991 году. Здание актерам и детям досталось от отправленного в отставку аппарата КПСС. Когда-то тут находился Первомайский райком.

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