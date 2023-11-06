Сетевое издание|18+|Понедельник|6 ноя 2023|08:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Первыми жителями будущей улицы Чкалова стали драгуны

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня улица Чкалова берет свое начало от Набережной Реки Мойки и тянется почти до Западной поляны - улицы Маршала Крылова, которая пролегла от парка имени В. Г. Белинского. Однако при первопоселенцах она такой длинной не была. Ее основой стала обособленная слобода служилых людей.

При основании Пензы земли, как правило, выдавались первопоселенцам близ крепости. Внизу современной улицы Чкалова в конце 60-х годов XVII века воевода Елисей Лачинов поселил драгун, которых затем переформировали в казаков.

Как тогда выглядела их слобода, сказать сложно, но, скорее всего, была похожа на другие аналогичные: с деревянными избушками, сараями, коровниками и огородами. Возможно, стояли заборы.

До крепости тут было относительно недалеко, и поселенцы чувствовали себя спокойно под защитой пушек и солдат. Когда Пенза перестала считаться пограничной областью, слобода постепенно начала превращаться в обыкновенную городскую улочку.

Свое первое официальное название она получила в 1770 году и стала именоваться Поперечно-Покровской, поскольку находилась близ перекрестка у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Со временем улица сильно разрослась и теперь тянется от реки до областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Кардинальной перестройке улица подверглась в середине прошлого столетия. Старые избы снесли, а на их месте возвели многоэтажные дома, магазины и объекты социальной инфраструктуры.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте