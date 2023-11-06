История Пензы: Первыми жителями будущей улицы Чкалова стали драгуны

06.11.2023 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня улица Чкалова берет свое начало от Набережной Реки Мойки и тянется почти до Западной поляны - улицы Маршала Крылова, которая пролегла от парка имени В. Г. Белинского. Однако при первопоселенцах она такой длинной не была. Ее основой стала обособленная слобода служилых людей.

При основании Пензы земли, как правило, выдавались первопоселенцам близ крепости. Внизу современной улицы Чкалова в конце 60-х годов XVII века воевода Елисей Лачинов поселил драгун, которых затем переформировали в казаков.

Как тогда выглядела их слобода, сказать сложно, но, скорее всего, была похожа на другие аналогичные: с деревянными избушками, сараями, коровниками и огородами. Возможно, стояли заборы.

До крепости тут было относительно недалеко, и поселенцы чувствовали себя спокойно под защитой пушек и солдат. Когда Пенза перестала считаться пограничной областью, слобода постепенно начала превращаться в обыкновенную городскую улочку.

Свое первое официальное название она получила в 1770 году и стала именоваться Поперечно-Покровской, поскольку находилась близ перекрестка у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Со временем улица сильно разрослась и теперь тянется от реки до областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Кардинальной перестройке улица подверглась в середине прошлого столетия. Старые избы снесли, а на их месте возвели многоэтажные дома, магазины и объекты социальной инфраструктуры.