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История

История Пензы: городскую богодельню переоборудовали в больницу КИМ

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Здание на Красной, 23, многим пензенцам известно как клинический центр специализированных видов медицинской помощи. А началась его история почти полтора века назад с городской богадельни.

Построена она была стараниями дворянки-благотворительницы Марии Киселевой. Чтобы сделать приют максимально комфортным и современным, она вложила в него почти все наследство почившего мужа - деньги от 11 распроданных имений. Причем место для богадельни искали тихое и в то же время удобное. Идеальным на тот момент оказался участок близ бывшего Архиерейского сада.

Официальное открытие приюта состоялось в 1859 году. При сдаче объекта в эксплуатацию центр социальной поддержки и здравоохранения был рассчитан на 70 человек. Однако уже спустя годы богадельня расширилась и оказывала помощь уже 150 нуждающимся.

Сурский приют считался одним из лучших не только в городе, но и во всем Поволжье. В штатном режиме богадельня работала до 1918 года, потом к власти пришли большевики и для учреждения наступили новые времена. Важный объект не закрыли, а переоборудовали под инфекционную больницу.

Старожилам Пензы она больше известна под названием КИМ – так именовали в честь Коммунистического интернационала молодежи.

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