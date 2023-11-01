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История

История Пензы: Пензенец стал героем, протаранив танковую колонну врага

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 2016 году на фасаде дома № 51 по улице Чкалова появилось патриотическое граффити. Посвящено оно летчику Константину Анохину, который первым из жителей области был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

У произведения есть официальное название - «Он погиб, чтобы жили мы».

Анохин родился в 1913 году в Городищенском уезде. В 1938-м поступил в Оренбургское авиационное училище. Там Константин Ефремович получил лейтенантские погоны летчика-истребителя.

Его последний трагический полет состоялся 6 июля 1941 года. В тот день в районе села Зубово Витебской области наступали войска вермахта. Им оказывали серьезную поддержку бомбардировщики, которые уничтожали очаги советской обороны. Разгонять их поднялась эскадрилья нашего земляка.

Советские пилоты сразу взяли инициативу в свои руки. Анохин смог подбить один из бомбардировщиков, пошел на второй круг, однако его ЯК-1 получил серьезное повреждение корпуса и загорелся. Решив не отдавать задешево свою жизнь, герой направил истребитель прямо на танковую колонну немцев.

Этим смертельным тараном Константин Ефремович смог уничтожить несколько танков. но и сам погиб. Память Анохина чтут не только в Пензе, но и в селе Зубово, где он нашел свое последнее пристанище.

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