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История

История Пензы: В центре города демонтировали памятник Сталину

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Советском Союзе существовал культ личности. В Пензе располагалось 10 памятников Иосифу Виссарионовичу Сталину. Один из них стоял в центре города, неподалеку от сквера на улице Пушкина.

Небольшой парк организовали в 30-е годы прошлого века. Он был огорожен металлическим забором, а возле клумб стояли удобные скамейки. И в самом центре этого великолепия возвышался памятник товарищу Сталину.

Подняв правую руку вверх, вождь народов гордо взирал на пензенцев. Что хотел выразить этим жестом автор, узнать уже не получится. Судя по всему, скульптор желал показать, что Иосиф Виссарионович таким образом передает пламенный привет советским людям.

Этот памятник простоял на своем месте вплоть до 1956 года. После развенчания культа личности монумент быстро демонтировали. Власти долго думали, чем дополнить пустующее пространство, и наконец решили, что наиболее подходящим вариантом станет Ленин.

Правда, у монумента Владимира Ильича судьба тоже не задалась. При реорганизации Базарной площади памятник вождю мирового пролетариата снесли.

15 июля 2011 года по инициативе коммунистов рядом с офисом КПРФ на проезде Дарвина появился новый памятник Иосифу Сталину. В сентябре 2015 года бюст генералиссимуса покинул свое место и переехал в центр Пензы. На улицу Кирова, к новому зданию обкома. Там он стоит и сейчас.

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