История Пензы: Базарная площадь доставляла горожанам неудобства

13.10.2023 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Самой большой площадью за всю пензенскую историю была Базарная. Она тянулась от улицы Гладкова вплоть до набережной реки Суры. Ее центральная часть находилась в районе современной площади Ленина.

По разным данным, она появилась еще в начале XVIII века. Тогда еще никто и представить себе не мог, что небольшая торговая площадка впоследствии станет средоточием всей коммерческой жизни Пензы и кардинально изменит облик прилегающих улиц.

Здесь продавалось практически все - начиная от овощей и заканчивая домашними животными. Правда, в санитарном отношении Базарная площадь оставляла желать лучшего. Вот что писал о ней в середине XIX века журналист газеты «Губернские ведомости» Николай Прозин: «По окончании торговли вечером здесь стаями собираются собаки, которые сбегаются сюда подбирать рога и осколки костей».

Не в лучшем состоянии находилось и главное здание площади - Гостиный двор. Судя по архивным документам, за 100 лет он превратился едва ли не в труху и держался только на деревянных подпорках.

Магистрат - нечто вроде мэрии эпохи Екатерины II - часто жаловался губернатору на то, что здание портит внешний облик города, и просил денег на ремонт.

Базарную площадь начали постепенно упразднять в конце 40-х годов прошлого века. Последние остатки рынка располагались чуть ниже, в районе Мясного пассажа. Там в основном торговали фруктами и овощами.