Сетевое издание|18+|Пятница|13 окт 2023|08:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Базарная площадь доставляла горожанам неудобства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Самой большой площадью за всю пензенскую историю была Базарная. Она тянулась от улицы Гладкова вплоть до набережной реки Суры. Ее центральная часть находилась в районе современной площади Ленина.

По разным данным, она появилась еще в начале XVIII века. Тогда еще никто и представить себе не мог, что небольшая торговая площадка впоследствии станет средоточием всей коммерческой жизни Пензы и кардинально изменит облик прилегающих улиц.

Здесь продавалось практически все - начиная от овощей и заканчивая домашними животными. Правда, в санитарном отношении Базарная площадь оставляла желать лучшего. Вот что писал о ней в середине XIX века журналист газеты «Губернские ведомости» Николай Прозин: «По окончании торговли вечером здесь стаями собираются собаки, которые сбегаются сюда подбирать рога и осколки костей».

Не в лучшем состоянии находилось и главное здание площади - Гостиный двор. Судя по архивным документам, за 100 лет он превратился едва ли не в труху и держался только на деревянных подпорках.

Магистрат - нечто вроде мэрии эпохи Екатерины II - часто жаловался губернатору на то, что здание портит внешний облик города, и просил денег на ремонт.

Базарную площадь начали постепенно упразднять в конце 40-х годов прошлого века. Последние остатки рынка располагались чуть ниже, в районе Мясного пассажа. Там в основном торговали фруктами и овощами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте