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История

История Пензы: Денис Давыдов перед смертью вспоминал пензенскую красавицу

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С Пензой связаны судьбы многих известных людей. О времени, которое они провели в нашем городе, читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Денис Давыдов не случайно увековечен именно в гражданской одежде, а не в военной форме. Памятник знаменитому партизану ставили прежде всего как поэту, ведь его талант особенно ярко раскрылся на Пензенской земле.

Герой Отечественной войны 1812 года испытывал необыкновенную страсть к поэзии. Но в один прекрасный момент вдохновение покинуло его. Дабы хоть как-то развеяться, Денис Давыдов часто заезжал в Пензу к своему другу Дмитрию Бекетову.

Однажды старый боевой товарищ предложил гусару отдохнуть в шумной компании и отправиться на бал. На вечеринке в зале Дворянского собрания Давыдов увидел необыкновенную красавицу - Евгению Золотареву. Он познакомился с ней и вскоре закрутился бурный роман.

Тогда-то лихой гусар и обрел новое вдохновение. Нашей землячке он посвящал длинные стихотворения. О Золотаревой Давыдов оставил такие строки: «Шепот восторга бежит по устам, и крестятся ведьмы, и тошно чертям!».

Вообще он посвятил ей 19 произведений, но только продолжение романа было невозможно, ибо Давыдов был женат, да и Золотарева со временем охладела к поэту. Их отношения медленно, но верно сошли на нет.

Денис Давыдов тяжело переживал расставание с пензенской красавицей. Незадолго до смерти он сказал: «Все кончено! Для меня нет настоящего, нет будущего».

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