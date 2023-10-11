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История

История Пензы: Городской голова проиграл в казино и продал свой дом

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Дом № 74 на улице Московской - прекрасный образец классического зодчества. Но в первую очередь строение примечательно тем, что здесь жил городской голова, или, выражаясь современным языком, мэр Петр Похолков.

В середине XIX века местная пресса признала здание самым красивым в Пензе. Оно и понятно - дом стоил бешеных денег. Однако у Петра Похолкова они имелись не только благодаря высокой зарплате.

Мать городского головы была купчихой, и после ее смерти огромное состояние перешло сыну. У мэра от такого богатства закружилась голова. Он стал беспробудно кутить, соря деньгами налево и направо. Петр Похолков постоянно устраивал у себя дома помпезные балы, купил новую карету, подарил жене конный завод и мельницу.

Не успел он и глазом моргнуть, как понял, что в кошельке практически пусто. Адекватный человек остановился бы, но господин Похолков решил пойти ва-банк и уехал в Монако, дабы сорвать куш в местном казино. Однако, как и следовало ожидать, городской голова проигрался в пух и прах. Вернувшись в Пензу и не зная, как рассчитаться с долгами, он продал свой дом двум разным людям и поспешил скрыться.

Махинация быстро вскрылась, и Похолков был задержан сотрудниками правопорядка. Одним из обманутых был Мейерхольд-старший, в то время крупный коммерсант. Суд дал городскому голове 3 года колонии.

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