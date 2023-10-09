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История

История Пензы: Среди молодоженов через лотерею разыгрывались деньги

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Пензе действуют два отдела ЗАГС: один - на улице Кирова, другой - на Минской. В наши дни свадьба - удовольствие дорогое, но точно так же было и 140 лет назад.

В Пензе в эпоху Российской империи существовал удивительный конкурс для молодоженов, позволявший им значительно сэкономить на застолье. В 1882 году священником Иоанном в Горбанке был открыт счет на 20 тысяч рублей, с процентов и шла финансовая помощь молодым.

Заключалась она в следующем. Любая женщина до 35 лет, имеющая доход, как бы сейчас сказали, ниже прожиточного минимума, могла подать заявку на участие в конкурсе. Победитель определялся по результатам лотереи. Его выигрыш составлял 100 рублей - по современному курсу около 100 тысяч.

Правда, всех подряд к конкурсу не допускали. Чтобы доказать свою финансовую несостоятельность, невеста была обязана собрать справки от городской управы, приходского священника и заверить все это у юриста.

Лотерея проходила 2 раза в год - весной и зимой. Предоставлялось 4 приза по 100 рублей, т. е. 4 семьи становились намного счастливее. Это была поистине уникальная традиция, которая имелась только в Пензе.

К сожалению, подобные мероприятия канули в Лету сразу после Октябрьской революции. Некоторое время свадебные торжества вообще считались, как тогда говорили, пережитком буржуазного прошлого.

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