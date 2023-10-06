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История

История Пензы: Роман Гаврилин посмертно награжден орденом Мужества

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Гимназия № 42 славится своими учебными традициями, не забывают здесь и своих выпускников. В частности, здесь учился кавалер ордена Мужества Роман Гаврилин.

Древнегреческий историк Геродот однажды сказал: «Во время мира сыновья хоронят отцов. Во время войны отцы хоронят сыновей». К сожалению, эта страшная поговорка стала актуальной и для семьи Гаврилиных.

Война ворвалась в жизнь Романа внезапно. В 1994 году еще в военкомате высокому и атлетически сложенному парню сказали: будешь десантником. Но в учебке Гаврилин освоил специализацию сапера и затем был переброшен в Чечню.

Он не ходил в лобовую атаку на противника, не дрался в кровавых рукопашных схватках - его фронт проходил по тихим чеченским аулам и горным тропам в поисках мин и снарядов. Боевики были чересчур коварными и ухитрялись прятать взрывчатку даже в пнях.

Нередко гранаты клали под трупы российских солдат, и, когда тело переворачивали, «лимонка» детонировала, забирая с собой несколько жизней. Роман Гаврилин вместе с сослуживцами постоянно выходил на опасную работу. Он считался опытным сапером.

В один из дней фортуна отвернулась от него. 10 сентября 1996 года он сделал свой последний шаг: под его ногой разорвалась мина. Посмертно Роман Гаврилин был награжден орденом Мужества.

В гимназии № 42 в 2019 году был создан первый в Российской Федерации именной отряд Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия имени Романа Гаврилина. при нем организовано культурно-просветительско-краеведческое подразделение (КПКП) «Время».

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