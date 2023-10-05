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История

История Пензы: Зачем в наш город приезжали делегации с Западной Украины

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Когда-то выражение «город-побратим» не было пустым звуком. Жители населенных пунктов действительно дружили, города обменивались визитами делегаций. Отголоском той эпохи можно считать улицу Тернопольскую, которая как раз и названа в честь города-побратима.

С населенным пунктом на Западной Украине пензенцы породнились в 60-е годы прошлого века. Города были в чем-то похожи друг на друга и активно развивались после войны. Для обмена опытом сотрудники обкомов часто выезжали друг к другу.

В частности, тернопольских чиновников впечатлил ЗИФ. Они с удивлением узнали, что пензенские велосипеды поставляются даже за границу. В знак особой дружбы в украинском городе местный дом быта назвали в честь Пензы, а на торце здания архитекторы выложили большое мозаичное панно, сюжет которого - типичная картина советских лет: совместный путь в светлое будущее.

Подглядели тернопольцы в Пензе и еще кое-что. Местный культурный центр «Дом Победы» - почти точь-в-точь наш кинотеатр «Родина».

Вот только после развала Советского Союза от былой дружбы не осталось и следа. Не хочется верить, что многое делалось просто для показухи. А может быть, есть и другие причины.

Ввиду событий на Украине взаимные визиты делегаций из городов-побратимов, видимо, возобновятся не скоро. Остается надеяться, что они все-таки не канут в Лету.

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