История Пензы: На Одесской возвели многоэтажный дом за 35 дней

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.
Город-герой Одесса прославился в военном прошлом нашей страны. Когда арбековским улицам раздавали названия, в горкоме не забыли и про этот населенный пункт.
Улица проходит рядом с Детским парком, который в народе по-прежнему называют именем Ульяновых, затем поворачивает направо и уходит в сторону трассы Москва - Челябинск.
Квартал непримечательный и застроен типовыми брежневками и хрущевками. Однако среди других улиц Пензы Одесскую отличает кое-что иное. Именно здесь ставились рекорды при возведении жилых домов. Прежде пальму первенства держал проспект Победы.
В 1973 году на Одесской возвели панельную многоэтажку за 35 дней. В честь этого всем строителям выдали внеочередную премию в размере месячного оклада, а прорабу присвоили орден Ленина - между прочим, высшую награду Советского Союза.
А вот с кирпичными домами строителям приходилось возиться дольше, порой до 50 дней. Это происходило из-за особенностей местности.
«Рельеф на Одесской ровный, уклонов почти нет, потому вся вода оставалась на месте, - вспоминал начальник треста «Жилстрой» Валентин Журавлев. - Трудились по колено в грязи, техника вязла, задерживали стройматериалы».
Впрочем, рабочие преодолели все трудности.
Возвращаясь к истории города-героя, нельзя не упомянуть о следующем факте. Обороной Одессы до последних дней руководил наш земляк - маршал Николай Крылов. Он сдерживал натиск немцев на Крым.
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