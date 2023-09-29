История Пензы: Из антикварного салона на Московской, 22, исчезли дорогие вещи

29.09.2023 | 07:18

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Старинные вещи всегда стоили дорого, и некоторые на этом неплохо зарабатывали. В Пензе сдать бабушкин патефон или дедушкину саблю можно было в антикварный салон на улице Московской, 22.

Его организовали в конце 70-х годов XIX столетия, владельцем салона был купец второй гильдии Иван Монев. На складе у коммерсанта хранилось немало интересного: старинная мебель, серебряная посуда эпохи Екатерины II, шпаги и сабли разных периодов, часы, фарфор и многое другое. А на стенах салона красовались мушкеты, персидские ковры и картины.

Фактически купец организовал небольшой краеведческий музей. Дороже всего Монев принимал оружие, в том числе кинжалы и офицерские кортики. Однако чаще пензенцы сдавали старые монеты, вышедшие из обращения, и швейные машинки.

Разжиться удавалось всего на несколько рублей или, в пересчете по современному курсу, на пару тысяч. Зато тут можно было приобрести поистине уникальные вещи. В Пензе продавался даже китайский фарфор. Но после революции все это добро куда-то исчезло. Хотя во время визита Троцкого Кураев презентовал ему конфискованные где-то предметы антиквариата. Может быть, отсюда? Теперь это загадка.

Иван Монев содержал здесь и второй магазин. В другой части здания он торговал одеждой, в частности дорогими американскими рубашками и манжетами.