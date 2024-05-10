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История

История Пензы: Белочехи захватили Пензу за один день

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Ровно 106 лет назад Пенза стала местом, откуда началась вооруженная стадия гражданской войны в России. В городе произошел так называемый белочешский мятеж.

В конце мая 1918 года в Пензе стояли эшелоны с солдатами из Восточной Европы. Когда произошло восстание Чехословацкого корпуса, легионеры взяли город за один день. Жаркое сражение разыгралось на левом фланге - в районе улиц Тухачевского, Свердлова и Баумана.

Чехи от Пензы-III пошли с разных сторон и уже утром успели форсировать реку Пензу, стремясь сразу с нескольких направлений зажать красных. К бывшей Инвалидной слободе в срочном порядке прислали отряды большевиков.

Они вступили в неравный бой и, неся тяжелые потери, отступали во дворы. Несколько раз противники сближались на расстояние броска гранаты. Легионеры оказались сильнее и рассеяли красноармейцев на мелкие группы.

Участник боя, будущий писатель Владимир Ставский, вспоминал: «Бежать было некуда, мы бросились в навозные кучи, которые и послужили нам окопами, а между тем перестрелка разгоралась. Мой друг Феклин вдруг отскочил и упал ничком. Думая, что он мертв, я схватил пулемет и попытался открыть огонь, но ленту перекосило. В досаде я взял карабин, как мне тут же прожгло плечо. Из раны крупными каплями сочилась алая кровь. Было жутко - это мое первое ранение».

Ставскому в итоге повезло: он сумел выйти живым из окружения. Остальных просто перебили. К красноармейцам подкрепление так и не подошло, а вот чехи заранее позаботились о резервах, и к вечеру в Пензу прибыло 5 эшелонов по тысяче человек каждый.

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