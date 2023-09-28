История Пензы: Дворянка Варвара Вист жила в усадьбе на Московской, 20

28.09.2023 | 10:12

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

20-й дом на улице Московской возвели в 1867 году, он являлся усадьбой дворянки Варвары Вист. За прошедшие 156 лет здание неоднократно перестраивалось, и первоначальный облик уже давно канул в Лету. Дом был возведен в строгом классицизме, его отличали треугольные наличники и оригинальный декор на фасаде.

Раньше на втором этаже находились и балконы с красивой кованой оградой, но до наших дней они не сохранились, как, впрочем, и чугунная крыша над входом. Поскольку здание было очень большим, несколько комнат Варвара Вист сдавала в аренду. Помимо квартирантов, помещения снимали и коммерсанты.

Так, на первом этаже размещался магазин головных уборов купца Медведева. Это было заведение с солидной и богатой историей. Бессменным приказчиком, или, как бы сейчас сказали, менеджером, там являлся Александр Ушенков. У Медведева он отработал 40 лет, фактически став его правой рукой.

По этому поводу купец устроил у себя дома торжественный вечер, на котором приказчику подарили дорогие золотые часы. На мероприятии присутствовали и другие пензенские коммерсанты. Будылин и Кузнецов засыпали юбиляра ценными подарками.

Однако печально сложилась судьба сына купца Медведева. В 1933 году в его квартире был обыск - нашли столовое серебро и шпагу. За это Медведеву дали три года исправительно-трудовых лагерей.