История Пензы: На Западной поляне размещалась пензенская ВДНХ

20.09.2023 | 07:17

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Кажется, что Западная Поляна всегда была в составе города. Между тем это один из самых молодых районов Пензы. Активно застраивать его стали только в 50-х годах прошлого века.

А 120 лет назад здесь вообще ничего не было. Дорога заканчивалась уже у ипподрома, а дальше тянулся дремучий лес с оврагами. Этот район застраивался и обживался на редкость медленно - та же Терновка развивалась гораздо активнее.

На Западную Поляну обратили внимание лишь в середине прошлого века. Застраивать ее предложил 1-й секретарь обкома Сергей Бутузов. Первый камень в основание новой хрущевки заложили на улице Попова. Именно с нее и началась новая страница истории микрорайона.

Первое время застраивалась небольшая территория вокруг ипподрома, но с каждым годом участок расширялся. Вскоре появились новые улицы - Пацаева, Ленинградская, Мира и другие. Одновременно с жилыми домами возводились школы и детские сады, прокладывались дороги. Кстати, со стороны центра сюда раньше шла разбитая грунтовка.

Западная уже давно делится на старую и новую, а старожилы наверняка еще могут вспомнить и пензенскую ВДНХ, которая размещалась у нынешнего детско-юношеского центра «Спутник».