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История

История Пензы: Вольф Мессинг тайно посещал дом на Западной поляне

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

С виду ничем не примечательная хрущевка на Пацаева, 7Б, теперь может считаться исторической достопримечательностью, поскольку в середине прошлого века здесь неоднократно бывал экстрасенс Вольф Мессинг.

Его визитам предшествовала небольшая история. Как-то во время представления в бывшей филармонии Вольф Григорьевич почувствовал недомогание и попросил помощи.

На его счастье, в зале сидел врач Владимир Альхимович, который после выступления пригласил известного телепата к себе в гости на улицу Пацаева. Дома быстро накрыли стол и организовали армянский коньяк.

Журналист Абрам Пекный о встрече вспоминал следующее: «Мессинг много шутил, а жену Альхимовича Марию называл Машкой. Многим даже показалось, что он в нее влюбился. И свой пиджак телепат почему-то доверял только ей. Потом выяснилось: с собой он всегда носил огромный бриллиант».

Это была далеко не последняя встреча экстрасенса с Альхимовичами. Мессинг несколько раз наведывался в город. От Пензы-I его всегда возили на машине с зашторенными окнами - Вольф Григорьевич боялся, что его узнают. Да и вообще все его визиты в столицу Сурского края не афишировались.

Считалось, что Мессинг действительно видит будущее и умеет предсказывать, но один из зрителей как-то признался, что однажды телепат попросту просил его подыграть.

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