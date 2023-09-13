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История

История Пензы: «Голубь мира» на Западной поляне имеет особенности

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Пожалуй, самой известной достопримечательностью улицы Мира является монумент, который встречает поднявшихся на Западную Поляну по улице Захарова. Многие по ошибке принимают птицу за ласточку, поскольку она была на гербе города в советские времена. На самом деле это голубь.

Его появлению здесь предшествовала история, которая берет свое начало в Париже. В апреле 1949 года во Франции состоялся I Всемирный конгресс сторонников мира. Только что отгремела Вторая мировая, и делегаты договаривались решать конфликты мирным путем. Тогда и приняли резолюцию о недопустимости распространения атомного оружия.

Единодушия не было только в одном: никак не могли определиться с символом мира. В итоге разработать проект поручили художнику Пабло Пикассо. Именно он нарисовал на холсте голубку, несущую в клюве оливковую ветвь.

Советский монумент заметно отличается от оригинала. К примеру, на правом крыле отчетливо видны серп и молот, хотя Пикассо изначально задумывал символ как аполитичный, глобальный и единый для всех. Но советская пропаганда диктовала свои условия. По мнению деятелей КПСС, именно СССР нес мир и дружбу во все страны.

В качестве символа Пикассо выбрал голубку исключительно из эстетических соображений. Любой орнитолог скажет, что голубь - птица агрессивная и драчливая.

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