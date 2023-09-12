История Пензы: Энтузиаст пензенского туризма трагически погиб на Суре

12.09.2023 | 07:32

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Все знают, что улица Пацаева находится на Западной Поляне, но только старожилы микрорайона вспомнят об одном интересном факте, связанном с ней. Когда-то улица называлась Туристской, поскольку здесь размещалась центральная база экскурсионной станции. Правда, снесли ее еще в советские времена, лет 50 назад.

А была она организована в далеком 1958 году. Несмотря на такое, казалось бы, серьезное название, здесь в основном занимались пионеры и комсомольцы. Школьники чаще всего готовились к турпоходам по территории области, а вот ребята постарше отправлялись покорять Урал, Карпаты и знаменитый Эльбрус.

Нередко устраивались туристические походы и по местам боевой славы красноармейских дивизий. Сегодня бы такие команды назвали поисковыми, и, между прочим, пензенские ребята действительно находили пропавших без вести солдат, а найденные артефакты вроде касок, оружия, штыков или гильз сдавали в местные краеведческие музеи.

В истории туристской станции были и свои трагедии. 10 апреля 1977 года погиб руководитель одного из отрядов, байдарочник Стрит Голубцов. В тот день Сура неожиданно вышла из берегов, ко всему прочему поднялся шквальный ветер и лодка Голубцова перевернулась.

Перед этим байдарка еще и налетела на оборванные провода линии электропередачи, так что Стрит Голубцов получил страшный удар током.