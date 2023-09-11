История Пензы: «Друг обывателя» помогал приобрести раритетные вещи

11.09.2023 | 07:20

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Дом № 64 на улице Московской интересен своей дореволюционной архитектурой. Но самое любопытное кроется в истории. Тут находился первый в Пензе аукционно-комиссионный магазин.

Он открылся в феврале 1922 года - в разгар новой экономической политики Ленина, когда вождь мирового пролетариата вновь разрешил частную торговлю.

По сути, заведение отчасти играло и роль ломбарда, поскольку тут принимали любые более-менее стоящие вещи. Пензенцы несли сюда швейные машинки, часы, шубы и ордена - далеко не от хорошей жизни.

Каждый месяц все сданное выставлялось на аукцион. Порой здесь можно было заполучить уникальные предметы вроде шпаг или старых армейских пистолетов. Так фамильные драгоценности жителей губернии оседали в карманах чужих людей, а затем растворялись на территории огромной страны.

Сегодня кое-где они всплывают, местный антиквариат в 2015 году нашли даже в Германии - тарелку, на которой Николаю II подносили хлеб-соль во время его визита в Пензу. Но, как гласит печальная поговорка, голод не тетка. Дабы хоть как-то выжить, пензенцам и приходилось идти на отчаянные меры.

Аукционно-комиссионный магазин носил довольно забавное название - «Друг обывателя». Тогда на странные по сегодняшним меркам наименования была мода, о чем в свое время писали Ильф и Петров.