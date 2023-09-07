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История

История Пензы: Зданием на Московской, 69, владел глава города

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Чтобы представить, какой доход имели высшие чиновники Российской империи, достаточно взглянуть на дом № 69 по улице Московской. Это строение когда-то принадлежало городскому голове Федору Швецову.

Здание возвели в середине XIX столетия, но дореволюционный мэр купил его только в 1873 году. К тому времени он уже был одним из богатейших людей не только в губернии, но и во всем Поволжье.

Федор Швецов торговал шорными изделиями: различной упряжью для лошадей, ремнями, седлами, - а также возил из-за границы колониальные товары. На тот момент его торговый оборот составлял 1 млн рублей. С учетом колебаний цен и инфляции за 150 лет сейчас он считался бы миллиардером.

В конце 70-х годов XIX века Швецова потянуло в политику. Он был избран в городскую думу, а спустя несколько лет занял пост главы города. Стоит отметить, что к своим обязанностям купец относился серьезно, особое внимание уделяя образованию.

Именно при нем открылась богадельня для малоимущих, в середине 80-х годов того же столетия организовали ремесленную школу. А позже городской голова приказал открыть склад, где по скромным ценам продавал муку людям с достатком ниже прожиточного минимума.

Здание Швецов затем продал купцу Барсукову - известной в свое время персоне. Тут коммерсант торговал шубами и шелковыми тканями. А вторую половину дома занимал филиал торгово-промышленного банка.

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