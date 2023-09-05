История Пензы: На месте бизнес-центра стояла усадьба короля мыловарения

05.09.2023 | 07:36

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Многие знают, что когда-то в районе Маяка действовала писчебумажная фабрика. А вот где жил ее учредитель, краеведы выяснили относительно недавно. Дом купца Петра Сергеева находился на улице Московской, 71.

Сегодня здесь находится одна из известных гостиниц, а 200 лет назад стояла большая двухэтажная усадьба. Поначалу особняк принадлежал дальнему родственнику знаменитого фабриканта Алексею Сергееву. Он был весьма уважаемым в городе человеком, владел мыловаренным заводом и трактиром.

После его смерти в результате раздела имущества усадьба как раз и отошла будущему учредителю писчебумажной фабрики. Впрочем, обустраивать ее он начал только в середине позапрошлого столетия, когда у него наконец-то появились деньги.

Несмотря на финансовое благополучие хозяина, условия проживания в усадьбе мало чем отличались от тех, в каких обитали крестьяне. Печь топили дровами, а в темное время суток зажигали свечи. Зато для своего завода Сергеев закупал по-настоящему дорогое механическое оборудование, а кабинеты служащих освещались керосиновыми фонарями. В общем, один из богатейших людей Пензы в быту был неприхотлив.

С 1926 года в бывшей усадьбе Сергеева губком разместил райпотребсоюз. Позже ее снесли и в 1960 году на месте особняка построили пятиэтажный дом. Когда-то в нем размещалась гостиница «Россия». Теперь это бизнес-центр «Лермонтов».