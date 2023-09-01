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История

История Пензы: В здании на Кирова, 2, бывали два царя и Белинский

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В начале XIX века самым престижным учебным заведением начального образования считалась 1-я мужская гимназия. В те времена она размещалась в здании современного Литературного музея на улице Кирова, 2.

Проект на строительство разработали в 80-е годы XVIII столетия, но возвели здание только в 1791 году. Губернской казне оно обошлось почти в 7 200 рублей. На торжественное открытие гимназии съехался весь цвет пензенской знати: архиерей, представители дворянского собрания, чиновники и депутаты.

Преподавателей в учебное заведение подбирали по особому списку, приглашали только видных ученых и академиков. Несколько лет директором был знаменитый писатель Иван Лажечников. Именно при нем школа получила репутацию элитной.

Здесь же учился и Виссарион Белинский. Однако, по воспоминаниям одноклассников, отношения с преподавателями у будущего литератора не складывались. Он часто спорил с учителями, а по техническим дисциплинам нередко ловил «пары». И тем не менее гимназию закончил с золотой медалью.

Знаменито это здание и другим. В 1824 году его посещал Александр I, а спустя 12 лет - Николай I. С 20-х годов прошлого века здесь размещался лесной техникум, который затем переместили в Ахуны, а Литературный музей открыли в 1989 году.

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