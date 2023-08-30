Сетевое издание|18+|Среда|30 авг 2023|08:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

История

История Пензы: Как управа благочиния у купцов часть земли отняла

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Земля на улице Кирова дорого ценилась еще в XVIII веке. Ее скупали в основном зажиточные дворяне и купцы. В верхней части квартала, где сейчас остановка «Детская библиотека», стояли несколько старинных усадеб.

Одним из самых больших и необычных было жилище коллежского асессора Бориса Озерецкого. Высокое каменное здание с оригинальными наличниками и узорами выделялось на фоне остальных домов. Во дворе у Озерецкого размещались деревянный флигель, дровник и сараи.

Участок граничил с Московской и прилегал вплотную к зданию купца Очкина, из-за чего между двумя собственниками нередко возникали скандалы. Оба пытались прибрать к рукам спорную территорию. Борьба шла с переменным успехом, пока в земельном вопросе не поставила точку управа благочиния.

«Оные усадьбы крепостные, - говорилось в отчете, - занимают место плодовых садов, что насаживались целым веком, а посему удовлетворить жалобу господина Озерецкого землемер не может».

В результате участок около сада вообще запретили застраивать, а вдобавок еще и отрезали у обоих собственников для прохода по несколько саженей. Однако с течением времени сад все-таки вырубили и землю выставили на торги.

В советские времена на месте усадьбы Озерецкого был построен четырехэтажный жилой дом, который частично занимает территорию и того самого злосчастного сада.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте