История Пензы: Как управа благочиния у купцов часть земли отняла

30.08.2023 | 07:21

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Земля на улице Кирова дорого ценилась еще в XVIII веке. Ее скупали в основном зажиточные дворяне и купцы. В верхней части квартала, где сейчас остановка «Детская библиотека», стояли несколько старинных усадеб.

Одним из самых больших и необычных было жилище коллежского асессора Бориса Озерецкого. Высокое каменное здание с оригинальными наличниками и узорами выделялось на фоне остальных домов. Во дворе у Озерецкого размещались деревянный флигель, дровник и сараи.

Участок граничил с Московской и прилегал вплотную к зданию купца Очкина, из-за чего между двумя собственниками нередко возникали скандалы. Оба пытались прибрать к рукам спорную территорию. Борьба шла с переменным успехом, пока в земельном вопросе не поставила точку управа благочиния.

«Оные усадьбы крепостные, - говорилось в отчете, - занимают место плодовых садов, что насаживались целым веком, а посему удовлетворить жалобу господина Озерецкого землемер не может».

В результате участок около сада вообще запретили застраивать, а вдобавок еще и отрезали у обоих собственников для прохода по несколько саженей. Однако с течением времени сад все-таки вырубили и землю выставили на торги.

В советские времена на месте усадьбы Озерецкого был построен четырехэтажный жилой дом, который частично занимает территорию и того самого злосчастного сада.