История Пензы: Где на самом деле располагалась крепость первопоселенцев

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.
Устоявшейся считается версия, будто крепость Пенза располагалась на территории Советской площади, улиц Лермонтова, Московской, Куйбышева, Кирова и многих других. Однако некоторые археологи высказывают предположения, что форт мог находиться ниже.
Официальные раскопки для поисков остатков крепости проводились лишь в середине прошлого века, после этого ученые ничего не искали.
Сегодня краеведы в основном опираются на данные приказов воевод, царские грамоты, описания земель и прочие архивные документы. Но у археологов своя правда. По их мнению, форт, вероятно, мог охватывать территорию начиная от улицы Московской и заканчивая уже около Троицкого монастыря.
«Мне удалось побывать в подвале 9-го дома на улице Московской, - рассказывал доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин. - Так вот, спустившись в траншею и исследовав значительный ее участок, я обнаружил часть крепостного рва и вала. Только дело в том, что ров лицом располагался к верху улицы Московской, а следом за ним шли остатки насыпного вала».
Кроме этого, в самом начале улицы Кирова ученые раскопали захоронение отходов первопоселенцев. Нашли бутылки, битую посуду, горшки, пуговицы и другой хлам, хотя там должна была находиться стена.
Впрочем, все это лишь предположения, поскольку точных данных ни у кого нет. Чтобы наверняка узнать, где конкретно стояла крепость, придется полностью перекопать весь центр города…
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