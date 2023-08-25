История Пензы: Протоиерей Островидов оставил детям шикарный особняк

25.08.2023 | 07:36

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Верхняя часть современной улицы Кирова, а ранее Троицкой, в дореволюционные времена была сплошь застроена усадьбами. До наших времен сохранились не все здания. На месте 4-го дома когда-то находилась усадьба протоиерея Островидова.

В начале XIX века наверху будущей улицы Кирова стояло одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте с различными хозяйственными пристройками. Дом принадлежал коллежскому секретарю Григорию Попову. Но незадолго до смерти он взял в долг крупную сумму денег, и после его кончины усадьбу выставили на торги.

В ходе длительных тяжб и разбирательств дом в 1838 году перешел во владение Троицкого женского монастыря, а затем здание купил протоиерей Федор Островидов. Священнослужитель кардинально перестроил дом, превратив его в шикарный особняк.

По бокам здание венчали незатейливые узоры. В 1858 году усадьба сильно пострадала от пожара, и Островидову пришлось потратить на ремонт строения огромную сумму денег. После смерти протоиерея дом по наследству перешел к его сыновьям, которые, к слову, тогда уже имели высокие звания. Один являлся тайным советником, другой - действительным тайным советником, то есть до высшего чина Табели о рангах последнему оставался только один шаг.

Дети Островидова здесь жить не стали, дом они продали генерал-майору Александру Шарову, жена которого после его смерти подарила строение Обществу народных училищ им. Пушкина.