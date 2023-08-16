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История

История Пензы: Московскую украшали массивные ворота в рыцарском стиле

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В дореволюционное время человека с солидным достатком было видно не только по золотым часам или дорогому костюму. Как правило, богатые горожане обносили свои дома высокими каменными заборами. Настоящей крепостью выглядел когда-то и дом № 129 на улице Московской.

Здание возвели в 1838 году. Недвижимость принадлежала мещанину Лариону Терехину. В то время, когда отсутствовали привычные сейчас коммунальные удобства вроде водопровода и отопления, жители были вынуждены сами запасаться ресурсами. Поэтому хозяину дома приходилось дополнительно сооружать разные служебные постройки. Во дворе стояли каретник, амбар, дровяник и сараи.

В конце XIX века недвижимость перешла в руки купца Федота Марканова. Коммерсант владел мельницей на Хлебной площади и имел с торговли хороший доход. Товар продавался в нескольких магазинах Пензы и ларьках на Базарной площади.

Марканов с первых дней взялся за реконструкцию дома. В здании полностью поменяли крышу и отремонтировали весь фасад.

Чуть позже по заказу предпринимателя здесь установили массивные кирпичные ворота в рыцарском стиле. Они разрабатывались по индивидуальному проекту и обошлись Марканову в крупную сумму.

При сносе части этого квартала воротам не нашлось места. Теперь их можно увидеть только на фотографиях.

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