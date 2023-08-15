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История

История Пензы: Что стало с хоромами на Московской, 127

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Нижняя часть улицы Московской не считалась аристократическим районом. Здесь не имелось водопровода, в качестве тротуаров были уложены деревянные доски, а о наличии фонарей даже говорить нечего. Впрочем, некоторые строения вроде бывшего дома № 127 были похожи на настоящие хоромы.

Здание принадлежало государственному крестьянину Ивану Степанову. В отличие от крепостных, лица этой категории считались лично свободными, но были приписаны к той или иной территории.

Государственные крестьяне платили денежный оброк, но имели право приобретать земельные наделы, открывать собственные фабрики и заводы, заниматься торговлей. Именно по последнему пути и пошел Иван Степанов. Стремясь разбогатеть, он устроил в указанном доме бакалейную лавку, где продавались мука, крупы, овощи и фрукты. Сколотив капитал, предприниматель продал недвижимость своему собрату по сословию Федору Корендяеву.

В 1898 году новый владелец здания открыл в нем мастерскую по ремонту сельскохозяйственных машин. Другую часть арендовал купец Бубнов, который торговал котлами и строительными инструментами. На заднем дворе размещались разные хозяйственные службы, в том числе каменная кузница, которую Федор Корендяев возвел для себя. Правда, никакими коваными изделиями он не торговал.

В середине 20-х годов прошлого века здесь окончательно закрыли все лавки и магазины, а сам дом переоборудовали под общежитие для рабочих. Его снесли несколько лет назад.

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