История Пензы: Как пензенский губернатор чиновников старухой удивил

12.08.2023 | 08:18

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Улица Железнодорожная появилась в Пензе в 70-х годах XIX века, когда шло активное строительство новых путей сообщения. Первоначально она носила имя канцлера Российской империи и бывшего местного губернатора Михаила Сперанского.

Свое назначение в Пензу он получил после ссоры с Александром I и его ближайшим окружением. Однако новую должность - на несколько рангов ниже - Михаил Михайлович не счел ссылкой и уже на следующий день после прибытия сразу приступил к делам.

Он лично рассматривал заявления о беглых рекрутах, документы по судебным тяжбам между крестьянами и многое другое. Говорили, что не стеснялся подходить на улице к прохожим и спрашивать, какие трудности их волнуют.

Другие современники и очевидцы тех лет вспоминают следующую историю.

«Однажды дома у Сперанского был обед, - писал его биограф Модест Корф. - Присутствовали местное дворянство и чиновники. Неожиданно к Михаилу Михайловичу подходит лакей и сообщает, что прибыла старушка-посетительница. Обычно просителей даже на порог не пускали, а тут Сперанский сам пошел за ней, привел и посадил старуху за стол. Чиновники потом долго слушали его упреки насчет того, что не обращают внимания на проблемы людей».

Кстати, у Сперанского было одно любопытное хобби: в свободное время он занимался изготовлением спиртных напитков по собственной рецептуре. По слухам, его ликер под названием «Красное полосканье» пьянил с одного стакана.