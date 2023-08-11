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История

История Пензы: В нижней части улицы Московской орудовали хулиганы

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня мало что известно о дореволюционных пензенских бандах. Организованные преступные группировки умело скрывали свою деятельность. А вот хулиганы, напротив, всячески донимали горожан, особенно в нижней части улицы Московской.

В начале XX века в этом районе отсутствовало уличное освещение, а многочисленные переулки и заброшенные дома стали местом сбора шумных компаний. С 1910 года здесь участились случаи разбойных нападений и мелких краж.

«У нас за последнее время образовались шайки молодых хулиганов, которые ведут себя весьма дерзко по отношению к мирным жителям, - отмечалось в газете «Пензенский полицейский листок». - Всякими угрозами они заставляют обывателей исполнять свои требования, например угощать их водкой.

Отборное ругательство, сквернословие, бросание вослед камнями, толчки и даже беспричинное жестокое избиение - вот что грозит каждому имеющему несчастье встретится с толпою хулиганов».

Как правило, большинство преступлений молодежь совершала в состоянии алкогольного опьянения. При этом среди задержанных попадались не только маргиналы и уголовники - нередко в сводках фигурировали подростки из благополучных семей.

Но настоящая волна хулиганства прокатилась по Пензе уже в советское время, в 20-е годы прошлого века. Термин «диктатура пролетариата» некоторые горожане воспринимали буквально и считали, что им обязаны подчиняться.

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