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История

История Пензы: Чем торговали дети крестьянина Нагорнова на Московской, 100

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Некоторые строения в нижней части улицы Московской стилизованы под старину. Однако на самом деле большинство зданий так не выглядело. Например, на месте строения № 100 стоял заурядный каменный дом.

Сооружение возвели в 1893 году. Здание принадлежало крестьянину Терентию Нагорнову. Сюда представитель низшего сословия Российской империи перебрался из глухой деревушки Пензенской губернии.

В городе Терентий Иванович решил заняться бизнесом. Стартовый капитал он начал зарабатывать с помощью своей недвижимости. Часть помещений крестьянин сдавал в аренду квартирантам, а чуть позже открыл здесь постоялый двор. Нагорнов успел сколотить нужную сумму, но в купеческое сословие перевестись так и не смог - скончался в 1908 году.

Зато накопленными средствами с умом распорядились его сыновья Игнатий, Герасим и Петр. Три брата открыли на первом этаже бакалейную лавку. Традиционно в подобных магазинчиках торговали овощами и фруктами, а также рыбой, говядиной и свининой.

Впрочем, не забывали они зарабатывать и на аренде. В левой части здания несколько помещений занимал магазин лампадного масла, а чуть дальше располагалась писчебумажная лавка.

В годы Первой мировой войны Нагорновы закрыли бизнес и стали жить за счет аренды. В разное время у них размещались часовой магазин и склад перьев и пуха.

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