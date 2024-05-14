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История

История Пензы: На фабрике Рамиба производили мебель из бамбука

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Крупнейшим предприятием на Южной Поляне в эпоху Российской империи была фабрика «Рамиба». Располагалась она в самом начале улицы Свердлова - тогда это было продолжение набережной реки Мойки.

Здесь производили высококлассную мебель, а сам завод был организован в 1901 году. Три купца - Рабинович, Михайлов и Барышников - сложили свои капиталы и решили построить собственную фабрику. По первым двум буквам каждой фамилии она и получила название (Ра-Ми-Ба).

С первых дней соучредители установили высокий стандарт качества продукции. Завод выпускал мебель из красного дерева: венские стулья, шкафы, комоды и многое другое. При этом предприниматели позаботились о ценных кадрах и пригласили к себе инженеров из Польши. Чуть позже закупили в Москве дорогое оборудование и открыли новый цех по выпуску умывальников с мраморными плитами и зеркалами.

Продукция фабрики не уступала по качеству и красоте товарам ведущих зарубежных предприятий. Более того, коммерсанты наладили и редкое для страны производство мебели из бамбука.

Фабрика росла как на дрожжах. К началу Первой мировой войны она каждый день выпускала свыше 40 дюжин венских стульев, которые развозили по всему Поволжью.

Позднее завод целиком приобрел за огромные деньги купец Шагаев и перевел производство с Южной Поляны на улицу Кирова. Сменилось и название: предприятие стало именоваться фабрикой «Бук».

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