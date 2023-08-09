История Пензы: В аптеке Думпфа на Московской, 94, продавали чудо-средство

09.08.2023 | 07:22

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Купеческая усадьба на Московской, 94, построена в начале XX века. На втором этаже проживала хозяйка недвижимости Елизавета Мясникова, а первый традиционно сдавался в аренду коммерсантам.

В правой части здания размещалась аптека Рудольфа Думпфа. Несмотря на узкую специализацию, фармацевт торговал не только таблетками, сыворотками и порошками. В его заведении имелся и вовсе нетипичный для аптеки товар, например химические реактивы для фотодела, электротовары, бензин, а также косметика и парфюмерия.

Кстати, духи и мыло у Думпфа раскупали словно горячие пирожки. Особенно большой популярностью пользовался его «Березовый бальзам».

«Употребляется для мытья кожи, лица и рук, - говорилось в рекламе, - в состав продукта вошли вещества, не оказывающие влияния на кожу».

Флакон этого чудо-средства стоил 1 руб. 65 коп., что считалось не такой уж и крупной суммой.

Продавалась здесь и помада, причем самых разных оттенков, а также в ассортименте имелись заграничные кольд-кремы, т.е. охлаждающие гели для лица. В отличие от «Березового бальзама», эта косметика стоила в несколько раз дороже.

А кроме того, по праздникам у господина Думпфа продавались «ароматные лепешки для водки». Что это такое, понять трудно. Вероятно, речь шла о какой-то необычной закуске.