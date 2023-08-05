История Пензы: Детский сад «Ягодка» был возведен на народные деньги

05.08.2023 | 07:52

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Советском Союзе была высокая рождаемость, и потому повсеместно строились детские сады. В районе Окружной центральным считался 7-й. Его второе название – «Ягодка».

Еще до появления детского сада тут уже располагались несколько полностью застроенных дворов в районе улиц Кижеватова и Воронова. Люди переезжали сюда целыми семьями, но детей было не на кого оставить. Из-за этого приходилось ездить в другие микрорайоны и устраивать ребятню там.

Как ни просили местные жители свой райком оказать им помощь, денег в бюджете не имелось. Тогда власти придумали другой способ изыскать финансы. С каждого коммунистического субботника трудящиеся перечисляли средства на строительство детского сада. При некоторой поддержке государства за несколько лет набралась необходимая сумма.

23 декабря 1983 года здание сдали в эксплуатацию. Правда, потребовалось еще несколько месяцев, чтобы довести некоторые недоработки до конца. Летом следующего года «Ягодка» приняла первых ребят.

Сад был оборудован по последнему слову: логопедический кабинет, бассейн, музыкальный и физкультурный залы и даже маленькая картинная галерея.

Советские детские сады - не просто место присмотра за детьми. Здесь, помимо всего прочего, их учили еще и помогать по хозяйству, в частности на небольших огородиках.