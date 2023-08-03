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История

История Пензы: Подвиги Николая Слепцова на Кавказской войне

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Кавказская война шла 47 лет - столько Российская империя еще ни с кем не воевала. За полвека в русский армии проявило себя множество героев, один из них наш земляк генерал Слепцов, которого очень чтят в 46-й школе.

Горцы боялись только двух генералов - Ермолова и Николая Слепцова. Наш земляк с первых дней удивил из своей отчаянной храбростью. Во время внезапного нападения в Ирганайском ущелье он лично возглавил оборону, а затем повел войска на прорыв.

Наш земляк под градом пуль и камней с шашкой в зубах залез на гору и бросился рубить горцев. Противник в панике отступил, а Слепцову вне очереди присвоили звание майора.

Через 8 лет на его эполетах будут сиять уже генеральские звезды. Кстати, именно он принес мир в русские селения, которые постоянно подвергались набегам. Слепцов предупредил всех горцев, что если будет убит хотя бы один русский, то его артиллерия сровняет с землей каждый аул.

Однажды кавказцы ослушались нашего земляка и, как оказалось, зря. От деревушки осталось лишь пепелище. Зато вмиг прекратились набеги. В 1850 году генерал решил разобраться с бандитскими гнездами имама Шамиля и разрушил его оборонительные укрепления.

Слепцов погиб во время боя на реке Гехи. Его смерть опечалила даже горцев. Они уважали Слепцова за храбрость и в день похорон не осмелились стрелять.

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