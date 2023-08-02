История Пензы: Почему на улице Ватутина селились только крестьяне

02.08.2023 | 07:26

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Некоторые улицы в Пензе были названы по своему географическому положению. Ватутина когда-то именовалась Подгорной, поскольку проходила под холмами.

Сейчас горка заметно оплыла и кажется просто дорогой с небольшим подъемом. Между тем, это наследие первопоселенцев - высокие холмы мешали проходу конницы и являлись труднопреодолимой преградой для пехоты.

Казаки и другие категории служилых людей старались поддерживать природное препятствие в надлежащем порядке и дополнительно сверху насыпали землю. Только уже к 20-м годам восемнадцатого века преграда оказалась ненужной, ведь оборонительная линия сместилась ниже, и Пенза стала глубоко тыловым городом.

Эту территорию отдали под застройку. Однако участки не пользовалась популярностью у лиц благородного сословия - район считался слишком далеким от центра города, да и в целом напоминал деревню.

Но дармовой землице обрадовались крестьяне. Сюда начали переезжать в массовом порядке. Одновременно прокладывались дороги, обрабатывалась пахотная земля и копались колодцы. Этот частный сектор в те времена являлся далеко не самым отсталым в Пензе.

Впрочем, в отдельную улицу Подгорную оформили только в 1822 году. В советские времена ее переименовали, она стала называться в честь полководца Николая Ватутина.