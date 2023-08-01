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История

История Пензы: Куда делись сады с улицы Вишневой

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В районе Окружной в Пензе есть улица Вишневая. Она расположена неподалеку от улиц Воронова, Кижеватова и Ватутина и является одной из старейших в этом районе.

Первое упоминание о ней встречается еще в 1823 году из-за обрушения ближайшего оврага. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что улицы как таковой здесь и не существовало, это место горожане больше знали благодаря многочисленным вишневым садам, из-за которых, собственно, округа и получила свое название.

Особенно красиво тут бывало весной, когда деревья начинали цвести. Это можно смело было называть праздником сакуры по-пензенски. Однако все портил ближайший овраг. Глубокую яму местные жители превратили в помойку и нередко туда сливали все нечистоты.

Кроме того, овраг периодически размывали подземные ручейки. В результате он ширился в размерах, что угрожало самому существованию вишневых садов. Как бы то ни было, но зеленые насаждения сгубили все-таки люди. В советские времена город стремительно расширялся, застраивались новые участки. В итоге вишням пришлось потесниться, а затем от них и вовсе ничего не осталось.

Если вишни здесь где-то еще и сохранились, то только в глубине частного сектора в небольших садах. В наследство от былых времен осталось лишь красивое название улицы.

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