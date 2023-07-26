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История

История Пензы: Как появилось название микрорайона Шуист

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В северо-западной части города самым крупным микрорайоном является Арбеково, а в восточной - Шуист. Эта территория стала заселяться еще задолго до первопоселенцев.

В Средневековье на эти земли пришли мордовские племена, которые начали быстро осваивать прилегающие участки. Но жизнь здесь была не сладкой. Местность изрезали многочисленные болота и протоки, много проблем добавляли и сезонные разливы Суры.

Мордва прозвала эту землю шуей, что в переводе и означает «болото». Позже сюда переселились еще и чувашские племена. К названию Шуя добавилось окончание «ис» - «река». Со временем два слова слились в единое целое и таким образом дали имя огромной округе, известной нам сегодня как Шуист.

В эпоху царской России микрорайон в состав Пензы не входил, тут находилась большая деревня, и наверное, местные жители даже и подумать не могли, что когда-нибудь Шуист станет неотъемлемой частью города.

Даже сто лет назад добраться сюда было крайне тяжело. Одна грунтовая дорога вела со стороны Маяка, другая от Острожного порядка, а весной перед половодьем мосты разбирались, и жители оставались фактически отрезанными от Большой земли.

Кардинально новое развитие Шуист получил в середине прошлого века. Здесь построили несколько крупных промышленных предприятий и фактически с нуля возвели весь многоэтажный жилой фонд.

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