История Пензы: Продукция пензенских фармацевтов прославилась на весь мир

25.07.2023 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В каждом районе есть свой промышленный флагман. На Шуисте подобным является завод Биосинтез. А началась его история всего с парочки небольших производственных корпусов.

Фармацевтической промышленности особое внимание в Советском Союзе стало уделяться сразу после войны, когда нужно было обеспечить страну медпрепаратами.

Тогда на окраине города и началось строительство завода. В 1959 году «Биосинтез» выпустил свою первую продукцию - антибиотик биомицин и витамин В12, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую деятельность. В последующем фабрика освоила и производство других препаратов.

В 1970 году пензенское предприятие было удостоено золотой медали ВДНХ СССР за выпуск нового антибиотика гелиомицина, а на международный выставке в Болгарии сурских фармацевтов отметили за разработку таблеток «Леворин». К тому моменту «Биосинтез» уже являлся одним из крупнейших предприятий в РСФСР.

У завода имелась собственная поликлиника, а дети сотрудников отдыхали в пионерлагере на реке Вяде. Фабрика сильно повлияла и на застройку самого Шуиста. Многие дома возводились при финансовой поддержке предприятия, а стадион «Спартак» считался домашней ареной «Биосинтеза».

Продукция пензенских фармацевтов поставлялась не только в разные регионы СССР, но и за рубеж, в частности в Англию, Германию, Австрию и Корею.