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История

История Пензы: Строители столкнулись с трудностями на Шуисте

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Шуист - поразительный район, здесь не сохранилось ни одной дореволюционной улицы. Все были возведены в советские времена. Зато какие у них красивые названия: Светлая, Дружбы и Медицинская.

Последняя не самая протяженная в микрорайоне, но на ней располагаются несколько социально значимых объектов - школа, стадион и небольшой скверик. Эту территорию начали застраивать в начале 60-х годов прошлого века.

Каждую пядь земли строителям приходилось буквально отвоевывать у природы. Чтобы возвести здания на твердом грунте, болотистые места высушивали, а ручейки засыпали землей. Пришлось немного повоевать и с населением. Округа была застроена частными домами, и некоторые жители не хотели уезжать с насиженных мест.

В 1966 году в эксплуатацию сдали последнее строение, и с тех пор улицу ввели в городской реестр. Над названием долго думать не пришлось. Рядом находился «Биосинтез», и потому улице дали наименование Медицинская, поскольку на фабрике производились различные сыворотки, таблетки и другие препараты.

Основную часть жителей составили как раз сотрудники вышеупомянутого завода. В советские времена квартиры часто давали неподалеку от места работы. Так случилось и с заселением этой округи.

Сегодня, конечно, здесь живут не только сотрудники завода медицинских препаратов. За последнее время многое изменилось.

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