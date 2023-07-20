История Пензы: Улица Пугачева 40 лет носила имя губернатора-мздоимца

20.07.2023 | 07:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня улицу Пугачева трудно назвать окраиной - до центра города рукой подать. Дореволюционные жители квартала о таком могли только мечтать, ведь это был фактически пригород.

Весь район жители застроили деревянными избами, а подворья пестрели коровниками, дровяниками, различными сараями и другими служебными сооружениями. Пастухи гоняли отсюда на ближайшие поля буренок и лошадок, для полноты сельской картины не хватало разве что барской усадьбы.

Квартал разрастался стремительными темпами и уже к середине XIX века подошел вплотную к городской черте. В 1880 году власти решили упорядочить застройку и реорганизовали село в улицу. Ей присвоили имя пензенского губернатора Александра Панчулидзева - достаточно спорной и одиозной фигуре в российской истории.

Он прославился на всю страну мздоимством и откровенным вымогательством. О том, как он нагло выбивал деньги с винных откупщиков, писали даже в лондонских журналах! В Пензе, конечно, об этом старались помалкивать. Тем не менее имя губернатора округа носила почти 40 лет. Ее переименовали только в советские времена, тогда ее назвали так – «улица Рабочего Ухтомского».

В 1927 году квартал снова подвергся реорганизации. Пензенские власти вспомнили о вожде крестьянского войска Емельяне Пугачеве, который бывал в нашем городе, и присвоили улице его имя.