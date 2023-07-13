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История

История Пензы: Для чего в Пензе организовали Мокрый луг

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Район улиц Коммунистической, Пугачева и Ворошилова не имеет своего аутентичного названия. Но раньше это была Гусиловка. И, между прочим, наименование имеет прямое отношение к водоплавающим птицам.

На формирование названия повлиял жизненный уклад пензенцев эпохи Российской империи. Некоторые горожане, чаще всего - недавние выходцы из крестьянской среды, предпочитали жить как в селах. Они нередко заводили у себя во дворе крупный и мелкий рогатый скот, держали кур и индюшек.

Специально для них городская управа выделяла общественные выпасы. Однако с гусями все было сложнее. Привередливые птицы любят воду. В результате жителям приходилось гонять птиц к реке через весь город, из-за чего порой они неумышленно перекрывали движение.

В 60-х годах XVIII века власти решили эту проблему и выделили на окраине города место под названием Мокрый луг. Здесь и резвились гуси - небольшие озера и топкие заводи птицам пришлись по душе.

Со временем к этой округе приклеилось забавное прозвище Гусиловка. Правда, позже оно сделалось нарицательным и стало обозначать грязное болотистое место. В общем, район пользовался дурной славой.

Свое значение бывший Мокрый луг стал терять уже в первые годы советской власти. Пенза быстро расширялась, и заводи засыпали землей, на которой позже возводились дома.

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