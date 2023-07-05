История Пензы: На бывшей Базарной площади располагался штаб Кураева

05.07.2023 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

При коренной перестройке Пензы на Базарной площади снесли немало зданий, представляющих определённый исторический интерес. На месте гостиницы и филиала Центробанка когда-то стояло длинное 2-этажное строение.

Дом принадлежал купцу Карташову, который сдавал его в аренду. В начале 80-х годов 19 века тут пытался содержать гостиницу Александр Пусков. Но отель просуществовал всего несколько лет - коммерсанту было тяжело конкурировать с многочисленными постоялыми дворами и крупными гостиницами вроде Бристоля или Эрмитажа. Потому это здание вскоре начали арендовать другие купцы.

Сначала там находилось ателье, затем рыбный магазин, а в 1908 году в строении открылся трактир. Впрочем он пользовался популярностью только у местных торговцев и через некоторое время превратился в забегаловку, где посетители топили скуку в спиртных напитках.

Кстати, купец Карташов требовал за это баснословную аренду. За 3 года он просил 7 000 рублей - по тем временам это огромная сумма. Незадолго до развала Российской империи здание выкупила Городская управа и стала сдавать его в аренду. Несколько лет там работало калачное заведение. В магазине торговали всевозможной выпечкой.

В доме купца Карташова произошло важное для Пензы историческое событие. Именно здесь находился революционный штаб, которым командовал Василий Кураев. Отсюда будущий глава региона призывал большевиков брать власть в свои руки.