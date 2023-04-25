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В стране и мире

Путин согласился с идеей уравнять денежное довольствие для всех участников СВО

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Как сообщает сайт партии «Единая Россия», глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак представил Президенту РФ третий доклад рабочей группы с предложениями, касающимися вопросов СВО и социального обеспечения бойцов и членов их семей.

В первую очередь речь идет о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. В частности, это касается их денежного довольствия. Сейчас мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей, где бы он ни находился: в тылу или на передовой. А контрактник - только на передовой.

«Один пример приведу. Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО по определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции. Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции. Просили бы вас поддержать это предложение», - сказал Андрей Турчак.

Владимир Путин поддержал инициативу.

«Так и надо сделать. Нужно обеспечить, безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится. Важно, как он относится к Родине. Вот это принципиальный вопрос. И нужно, безусловно, добиться этого равенства», - сказал Президент РФ.

Единый подход к оказанию поддержки нужно принять и для семей участников СВО, подчеркнул Андрей Турчак.

«Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена», - подчеркнул он.

Следующее предложение рабочей группы касается исключения боевых и наградных при расчете дохода для назначения выплат на детей. Оно сегодня зависит от среднедушевого дохода члена семьи за прошедший год. При этом в отношении мобилизованных в составе таких доходов не учитываются выплаты, которые они получают от Минобороны.

Также Андрей Турчак предложил восстановить действие полиса ОМС на время отпуска бойцов - планового и по болезни. Это поможет предотвратить длительное ожидание участниками СВО операций и даст им возможность лечиться в учреждениях гражданской медицины.

Помимо этого, глава рабочей группы по вопросам СВО отметил, что необходимо снять ограничения по военной ипотеке. Сейчас рядовые и сержанты, отслужившие по контракту более 3 лет, имеют право стать участниками этой программы. При этом кредит за приобретенное жилье выплачивает государство.

«Предлагаем для участников СВО снять это ограничение в 3 года и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до 3 или 5 лет», - обратился к Президенту РФ Андрей Турчак.

Помимо этого, он доложил главе государства о законодательных итогах деятельности рабочей группы по вопросам СВО. В частности, Госдумой принят закон о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые сражались за Донбасс с 2014 года; закон, распространяющий действие кредитных каникул на родителей и усыновителей участника СВО вплоть до полного списания долгов в случае гибели бойца или получения тяжелой инвалидности. В первом чтении поддержан законопроект о бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей. Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников СВО и введен запрет на арест их денежных счетов, закреплена специальная 10%-я квота в вузах для поступления Героев России, лиц, награжденных тремя орденами Мужества, а также детей участников СВО, приняты и другие меры поддержки.

В заключение Андрей Турчак предложил Владимиру Путину установить на федеральном уровне 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий. Он отметил, что по всем предложениям есть консолидированная позиция всех парламентских партий.

«Спасибо и вам, и всем, кто принимает активное участие в работе парламентской группы по поддержке наших ребят и членов их семей», - заключил Владимир Путин.

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