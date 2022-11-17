В школы возвращают старый предмет, который давно хотят многие родители

17.11.2022 | 08:34

В среду, 16 ноября, в ходе «правительственного часа» в Государственной думе РФ депутаты обсудили проблемы современного образования с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

На совещании речь шла о дефиците педагогических кадров, росте численности классов, возрастающем отрыве между уровнем комфорта в городских и сельских школах.

Отдельно законодатели обсудили золотой стандарт образования — внимание к традиционным ценностям, неприемлемость расизма, запрет на отрицание значимости семьи.

По словам Сергея Кравцова, единые для всей страны федеральные основные общеобразовательные программы уже разработаны и будут приняты до 1 января 2023 года, также изменится порядок формирования федерального перечня учебников.

В ходе «правительственного часа» был поднят вопрос возвращения в школы уроков трудового воспитания.

«Для того, чтобы ребенок помыл доску, для того, чтобы ребенок мог принимать участие в уборке класса, надо получить разрешение родителей. Но у нас родители просят, чтобы трудовое воспитание было неотъемлемой частью школьной программы. Учителя просят. Но мы являемся заложниками прежних решений. Хорошо, что перестали говорить об услугах в системе образования. Закон приняли, что это не услуги. А что касается трудового воспитания и отношения к труду - если будет другое отношение к труду, будет и другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков. Ребенок будет расти настоящим гражданином», - выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Было принято решение разработать законопроект о трудовом воспитании в школах. Комитет Госдумы по просвещению в ближайшее время подготовит предложение, которое будет рассмотрено депутатами.