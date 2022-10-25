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Мишустин сделал важное заявление о выплатах в 195 000 рублей мобилизованным

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Во вторник, 25 октября, в формате видеоконференции прошло первое заседание координационного совета по обеспечению нужд военной операции.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости реально оценивать ситуацию, обновить процедуры и нормативные базы экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения СВО.

«Много раз обсуждались вопросы обновления и улучшения административных процедур, но ситуация такова, что всю эту работу надо ещё раз посмотреть», - выразил мнение президент.

Владимира Путина поддержал глава кабмина. Михаил Мишустин указал на необходимость подключить для обеспечения нужд военной операции все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей.

Премьер-министр РФ призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных.

«Остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», - отметил Мишустин.

Отдельно глава кабмина остановился на проведении в стране частичной мобилизации. По его словам, на горячую линию в связи с ней поступило порядка 1,5 млн звонков, но их число снижается. Премьер-министр сообщил, что вопрос финансового обеспечения мобилизованных уже решен.

«Все средства на денежное довольствие (от 195 тысяч рублей в месяц – прим. редакции) участникам СВО доведены до Минобороны РФ», - заявил Михаил Мишустин.

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